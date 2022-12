60 Gruppen schon gemeldet Ansturm auf Rosenmontagszug in Kempen

Nach der gelungenen Prinzenproklamation ist der Kempener Karneval in einen kurzen Winterschlaf gefallen. Doch die Vorfreude auf eine stimmungsvolle Session ist ungebrochen. Das spiegelt sich in den Anmeldezahlen für den Rosenmontagszug am 20. Februar wider. Denn bereits 60 Gruppen oder Wagen stehen auf der Liste von Zugleiter Theo Balters, der von Stefan Weber unterstützt wird. „Ich freue mich, dass jetzt schon so viele teilnehmen wollen. Vielleicht knacken wir ja noch die Marke 80 vom letzten Zug“, sagt Prinz Thomas I. (Härtel).