Vom 21. bis 25. Juni Was die Sommerkirmes in Kempen bietet

Wer in den vergangenen Jahren zur Sommer- und Herbstkirmes in die Kempener Altstadt gefahren ist, wird sich in diesem Jahr verwundert die Augen reiben: Vieles ist anders. Die Stadt hat ein neues Konzept für die beiden Kirmessen, die alljährlich in Kempen stattfinden. Heißt: Der Buttermarkt, auf dem bislang viele Buden und auch der große Musikexpress standen, ist in diesem Jahr erstmals nicht Anlaufstelle für Kirmesfreunde. Auf dem Viehmarkt stehen aber weiterhin große Fahrgeschäfte. Von dort geht es weiter, man kann im Kreis laufen, und unterwegs große und kleine Fahrgeschäfte bewundern. Es gibt Buden mit klassischen Kirmesspielen, Angebote für Jugendliche und für kleine Kinder, dazu typische Kirmes-Spezialitäten. Ein Überblick.