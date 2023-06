Am 17. Juni geht’s los Was die Kempener Sommerkirmes diesmal bietet

Zudem können sich die Sportbegeisterten beim Schießen oder Pfeilwerfen miteinander messen und tolle Preise gewinnen. Das beliebte Entenangeln für die kleinen Kirmesbesucher wird ebenso wenig fehlen wie Imbiss- oder Süßwarenstände, so die Stadtsprecherin weiter. Über die beiden Plätze Buttermarkt und Viehmarkt verteilt und auch an der Engerstraße entlang finden sich viele Imbissstände mit allerhand Leckereien. Vertreten sind unter anderem der „Kartoffel-Twister“, die „Mandelprinzessin“, ein Churros- sowie ein Crêpes-Stand, Imbissbetriebe der Gastronomen Daniel Heintges sowie Erich Kühn, und auch eine Baumstriezel-Manufaktur (eine über Holzkohle gebackenes Hefeteigspezialität) hab ihre Teilnahme an der Sommerkirmes zugesagt, so die Stadt Kempen weiter. „Natürlich ist auch die Kempener Gastronomie wieder ganz auf die Kirmesbesucherinnen und -besucher eingestellt und freut sich auf das Treiben mit buntem Licht, Musik und Duft nach gebrannten Mandeln in der Kempener Altstadt.“