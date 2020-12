Historisches Flugzeug muss auf Acker notlanden (16. Dezember)

Und auf einmal stand ein Flugzeug auf dem Feld: Dieses kuriose Bild entstand am 16. Dezember, nach der Notlandung eines historischen Motorflugzeugs in Willich. Sie waren am Mittwoch erst wenige Minuten in der Luft, als Pilot Olaf Otto von Chamier plötzlich merkte, dass der Motor nicht mehr so wollte, wie er sollte. Zündungsaussetzer in mehr als 200 Meter Flughöhe. Er entschied sich, das Flugzeug auf einem Acker bei Willich-Hardt notzulanden. Pilot und der Flugzeugbesitzer Hanno Fischer, der ebenfalls im historischen Motorflugzeug vom Typ „RW3“ saß, blieben unverletzt, und auch die Maschine wurde durch die Notlandung nicht weiter beschädigt und wurde anschließend mit einem Traktor abgeschleppt.