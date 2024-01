Einzelhandel in Grefrath Warum der Bau am neuen Netto derzeit ruht

Der neue Netto-Markt in Grefrath soll für die Bürger der Umgebung ein Meilenstein sein. Größer, übersichtlicher, moderner, mit Café und einer nachhaltigen Bauweise soll er daher kommen. Im Mai 2023 erfolgte der Spatenstich. Im November sollte Eröffnung sein. Nach Vollendung des Rohbaus Mitte November aber ruht die Baustelle. In der Gemeinde machen Spekulationen auch in sozialen Netzwerken die Runde. Von finanziellen Problemen des Generalunternehmers reden einige. Doch was steckt wirklich dahinter?