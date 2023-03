Warntag im Kreis Viersen Am Donnerstag heulen ab 11 Uhr die Sirenen

Ein landesweiter Sirenenprobealarm findet am kommenden Donnerstag, 9. März, in Nordrhein-Westfalen statt. Um 11 Uhr werden dann auch im Kreis Viersen die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Das teilt der Kreis Viersen mit. Der Sirenenprobealarm diene dazu, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich das Bewusstsein für die unterschiedlichen Sirenensignale in der Bevölkerung zu erhöhen, heißt es weiter.