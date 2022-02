Nabu kauft Waldgrundstück in St. Hubert : Aufräumen für den Naturschutz

Kempen Der Nabu-Bezirksverband Krefeld/Viersen hat im Schadbruch in St. Hubert ein Waldgrundstück erworben. Dort räumen die Ortsgruppen Kempen und Krefeld jetzt auf, um einen Lebensraum für Tiere wie Igel zu schaffen.

„Der ist voll. Mehr geht nicht rein. Schließlich müssen wir die beidseitigen Deckel noch schließen können. Wir brauchen eindeutig einen weiteren Container“, sagt Peter Kunz. Dabei blickt der Leiter der Nabu-Ortgruppe Kempen auf den zehn Kubikmeter großen Container der Firma Schönmackers Umweltdienste, der auf einem Grundstück am Schadbruch 30 in St. Hubert steht. Holzlatten, Pressspanplatten, Kunstrasen, demolierte Pflanzgefäße, kaputter Metalldraht und grüne, zerrissene Netze sind unter anderem in dem Container zu sehen. Für Astrid Dahmen, die gerade mit der nächsten Schubkarre voller Holzabfälle den Container angefahren hat, bedeutet das: erst einmal am Rand ablagern. Das gilt auch für Iveta Unterbusch, die einen Metallpfahl, an dem noch Zaunreste hängen, herangetragen hat.