Wählergemeinschaft in Grefrath GOVM feiert dreijähriges Bestehen

Die Wählergemeinschaft GOVM hatte am Sonntag zum Neujahrsempfang in die Villa Girmes eingeladen. Der Vorsitzende Eckhard Klausmann wies darauf hin, dass die Wählergemeinschaft beinahe auf den Tag genau ihren dritten Jahrestag seit der Gründung am 8. Januar 2019 feierte und sich im gleichen Jahr bei den Kommunalwahlen dem Votum der Wählerschaft stellte. Mit Erfolg, wie Klausmann betonte. Die Grefrather Politik mitgestalten, das sei das Ziel der Wählergemeinschaft von Beginn an gewesen. Schließlich habe man aus dem Stand fünf Sitze im Rat besetzen können. Vor der Gründung habe er mehrere Gespräche mit dem jetzigen Sozialdezernenten des Kreis Viersen und damaligen Bürgermeisterkandidaten, Jens Ernesti, führen können. Auch daraus resultierte – gemeinsam mit 16 Mitgliedern – die Gründung der Wählergemeinschaft. Und jetzt? Er habe festgestellt, dass Kommunalpolitik keine Zauberei ist. Sondern Magie.