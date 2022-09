VSR-Gewässerschutz in Grefrath : Wasserqualität aus privaten Brunnen überprüfen lassen

Grefrath Wasser aus dem privaten Brunnen kann Gold wert sein. Viele haben sich entschieden, für die Bewässerung des Garten keine Leitungswasser zu nutzen. Doch wie steht es um die Wasserqualität aus dem Brunnen?

Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Es hält am Mittwoch, 5. Oktober, auf dem Marktplatz in Grefrath. Wasserproben nehmen Diplomphysiker Harald Gülzow und ehrenamtlich Diplomingenieur Heinz-Wilhelm Hülsmans von 11 bis 13 Uhr am Mobil entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird für zwölf Euro durchgeführt. Diese Untersuchung findet vor Ort statt, sodass die Bürger ihre Ergebnisse gegen Ende der Aktion abholen können. Gegen eine weitere Kostenbeteiligung werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung dann per Post zugesandt.