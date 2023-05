Genuss der Sinne an der Dorenburg Warum man die „Nacht der Sinne“ nicht verpassen sollte

Der Kartenvorverkauf ist ab sofort in der Kreismusikschule Viersen am Hermann-Hülser-Platz 1 in Viersen, im Niederrheinischen Freilichtmuseum, in Grefrath und online unter nacht-der-sinne.info möglich. In der Kreismusikschule Viersen können Karten von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, im Niederrheinischen Freilichtmuseum von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr erworben werden. Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen zehn Euro, Jugendliche zahlen fünf Euro. Kinder bis einschließlich 13 Jahre haben freien Eintritt.