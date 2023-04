Technologiezentrum Niederrhein in Kempen Warum Wasserstoff Zukunftshoffnung ist

Ist Wasserstoff Retter der Energiewende? So lautete das Thema des ersten Forums Mittelstand im Jahr 2023, zu dem der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen, Thomas Jablonski, im Technologiezentrum Niederrhein in Kempen rund 75 interessierte Gäste begrüßen konnte. „Mit der Auswahl des Themas haben wir ins Schwarze getroffen, es ist hochaktuell“, sagte Jablonski. „Das Fragezeichen im Titel der Veranstaltung ist bewusst gewählt“, betonte Professor Jörg Meyer von der Hochschule Niederrhein in seinem Impulsreferat. Denn für die Produktion von Wasserstoff braucht es große Mengen an Strom. Da mit Blick auf den Klimawandel das Ziel Treibhausgasreduktion laute, müsse grüner Wasserstoff produziert werden. Dazu brauche es aber eine Verdoppelung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Wasserstoff wird derzeit vor allem aus Erdgas erzeugt und in der Großindustrie eingesetzt. Als größeres Einsatzgebiet käme in Zukunft vor allem der Verkehrssektor und die Wärmeversorgung in Frage. Für kleine und mittelständische Unternehmen sagte Professor Meyer eine wachsende Bedeutung in der Zulieferindustrie voraus, etwa in den Bereichen Speicher, Wassertanks, Rohren oder Regelventilen. Zudem werde ein Wettbewerb um Wasserstoff entstehen. Eventuell werde Wasserstoff ab 2030 in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, werde aber nicht der alleinige Retter der Energiewende sein, lautete das Fazit von Professor Meyer.