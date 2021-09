Umleitung ist eingerichtet : Vorster Straße wird ab Montag auf einer Seite gesperrt

Kempen Die Vorster Straße in Kempen wird ab Montag, 6. September, zur Einbahnstraße. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wie die Stadt mitteilte, wird die Vorster Straße vom Hessenring in Richtung Außenring bis zur Dinkelbergstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Eine Umleitung wird über Donkring und St. Töniser Straße eingerichtet. In die andere Richtung bleibt die Straße befahrbar. Radfahrer werden am Baufeld vorbeigeleitet und können weiterhin in beide Richtungen fahren, auch der Gehweg kann weiter genutzt werden. Wie die Stadt mitteilt, lassen die Stadtwerke Kempen zwischen den Hausnummern 1 und 45 neue Hausanschlüsse erstellen. Die Baumaßnahme dauert im ersten Abschnitt zunächst bis zum 17. Dezember, im neuen Jahr folgt dann der zweite Abschnitt zwischen den Hausnummern 2 und 16 auf der gegenüberliegenden Seite.