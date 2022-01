Straßenbaumaßnahme in Kempen : Vorster Straße in Kempen wird ab Montag gesperrt

Kempen Die Vorster Straße in Kempen wird ab dem 17. Januar gesperrt. Eine Einbahnstraßenregelung wird eingerichtet. Der Grund: Hausanschlüsse müssen saniert werden.

Die Vorster Straße in Kempen wird ab Montag, 17. Januar, von der Einmündung Hessenring in Fahrtrichtung Außenring bis zur Einmündung Dinkelbergstraße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt bereits angekündigt, dass die Baumaßnahme dort im zweiten Bauabschnitt fortgeführt werden soll. Eine Umleitung für Fahrzeuge wird wieder über den Donkring und die St. Töniser Straße eingerichtet.

Die beiden Schutzstreifen für den Radverkehr bleiben erhalten, allerdings ist dann die restliche Fahrbahn nicht mehr breit genug, so dass sich Fahrzeuge begegnen könnten. Für die Fahrt stadteinwärts reicht es aber: Für den Fahrzeugverkehr wird wieder eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Innenstadt angeordnet. Der Radverkehr wird in einer geschützten Spur am Baufeld vorbeigeführt. Die Stelle bleibt somit in beiden Richtungen weiterhin passierbar, ebenso der Gehweg.