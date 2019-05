Vorstellung des Verkehrsgutachtens : Kempen-West: Bürger fordern erst die Umgehung

Kempen Fast 150 Bürger kamen zur Vorstellung des Verkehrsgutachtens für das neue Baugebiet. Es gab viele Fragen und kritische Stimmen.

Am Vorgehen der Stadtplaner für das neue Baugebiet im Kempener Westen scheiden sich nach wie vor die Geister. Anwohner von Berliner Allee, Birkenallee und Oedter Straße, die sich in zwei Bürgerinitiativen („Fahrradstadt Kempen“ und „Lärmschutz K 12“) zusammengeschlossen haben, unterstrichen am Montagabend bei der Bürger­information zum Verkehrsgutachten für den Kempener Westen ihre Hauptforderung, für das Baugebiet zunächst eine Umgehungsstraße zu bauen.

Jan Diesfeld vom Büro Planersocietät aus Dortmund stellte das Gutachten den fast 150 Besuchern in der Mensa der Martin-Schule zunächst vor, erläuterte – wie schon in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Klimaschutz am 29. April – die Ergebnisse der Verkehrszählung und die untersuchten Varianten für eine Verkehrsanbindung des neuen Stadtquartiers, das ab 2025 in vier Bauabschnitten zwischen Ziegelheider Straße im Süden und Straelener Straße im Norden entstehen soll.