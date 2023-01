Versammlung im Kempener Kolpinghaus Hamm bleibt an der Spitze des Martin-Vereins

Technische Probleme haben im vergangenen Jahr die geplante Versammlung nach dem Martinszug in Kempen verhindert. Die holte der St.-Martin-Verein Kempen nun am Donnerstag im Kolpinghaus nach. Dass die Veranstaltung sehr gut besucht war, lag sicher an den Vorstandswahlen, deren Ausgang große Zufriedenheit der Mitglieder ausdrückte. Denn mit einer Ausnahme bleibt alles beim Alten: Rainer Hamm (Vorsitzender), Bernd Klein (Geschäftsführer) und Heinz Wiedefeld (Schatzmeister) wurden für weitere fünf Jahre ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie die Beisitzer Marlies Platzen, Georg Funken, Markus Pricken, Lars Weegen und Wolfgang Schwiderski.