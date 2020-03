Gedenktag : Wie Grefrath vom Nazi-Terror befreit wurde

Der Vorstand des Grefrather Heimatverein lädt ins Jugendheim ein. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Der Heimatverein lädt zu einem Themenabend mit Zeitzeugen ins katholische Jugendheim ein.

In diesen Tagen jährt sich der Tag des Einmarschs amerikanischer Soldaten in Grefrath zum 75. Mal. Der Vorstand des Heimatvereins Grefrath lädt aus diesem Anlass am Dienstag, 3. März, 19 Uhr, zu einer Veranstaltung ins katholische Jugendheim an der Lobbericher Straße ein.

Eine wichtige Quelle für die Ereignisse von damals sind Tagebuchaufzeichnungen. Solche gibt es zum Beispiel von Heinrich Goertz, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath von 1934 bis 1955 über die Zeit vom 1. März bis 19. Mai 1945. Über den 2. März berichtet er: „In der Nacht zogen die Soldaten, die Grefrath verteidigen sollten, ab.“ Kleiderkammer und Verpflegungslager wurden vom Militär im Stich gelassen. „Zivilisten holen sich so viel sie können. Dieses anzusehen ist furchtbar. Es reißt einem das Herz ab, was alles zertreten und verdorben wird. Manch einer hat sich gut eingedeckt, man weiß ja auch nicht, was uns noch bevorsteht.“ Es war eine Zeit der großen Unsicherheit, die Goertz beschrieb. Dann rückten die feindlichen Soldaten in der Nacht auf den 3. März ein. „Furchtbares Gerassel im Dorf. Schüsse auf der Straße, Panzer in Grefrath, halten vor unserem Haus, atemloses Lauschen, was mag jetzt kommen?“

Neben diesen Berichten will der Heimatverein in einer Podiumsdiskussion auch Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Herbert Küsters (Jahrgang 1937) und Heinz-Wilhelm Delschen (Jahrgang 1935) erlebten das Kriegsende als Kinder. Beide haben die Eindrücke des Krieges, Angriffe von Tieffliegern und nächtlicher Fliegeralarm, noch lange verfolgt.

Viele Grefrather mussten in der Zeit nach dem Einmarsch der Amerikaner ihre Häuser verlassen, um für die amerikanischen Soldaten Platz zu machen. Herbert Küsters erinnert sich, dass man in Vinkrath mit drei bis vier Familien in einem Haus lebte. In der Küche, wo morgens zusammen gefrühstückt wurde, wurde abends Stroh ausgelegt, auf dem man schlief.

Bei den Kindern herrschte in diesen Tagen große Neugier, bei den Müttern Angst. Die Leute seien froh gewesen, dass der Krieg vorüber war. Aber ein „Tag der Befreiung“ war es für die Menschen damals nicht, weiß Küsters zu berichten. Zu massiv war die Propaganda der Nationalsozialisten gewesen.

Am Kirchturm von St. Laurentius wurde eine weiße Fahne als Zeichen des Verzichts auf Gegenwehr aufgehängt. „Das kann nicht ohne Zustimmung des Bürgermeisters und des Pfarrers geschehen sein. Und das war nicht ungefährlich“, schildert Küsters. Der Krieg war im Land noch nicht vorbei. Auch in dieser Zeit musste man noch die Repressalien des Nazi-Regimes fürchten. Die weiße Fahne hätte die Todesstrafe bedeuten können.

Auch die Tagebuchaufzeichnungen der Grefratherin Maria Schommer berichten von der Zeit des Kriegsendes. Sie schreibt am 6. März noch von Kanonenfeuer, das man Tag und Nacht hörte. Wenn möglich, hielt man sich am Radio auf dem Laufenden. „Es ist schrecklich, wie vielen Menschen da umkommen. Und alles die Idee eines Wahnsinnigen“, schreibt sie am 27. April, als sie Nachrichten vom „Sturm auf Potsdam“ hörte. Wie Maria Schommer berichtet, war die Lebensmittelversorgung in der Nachkriegszeit schlecht. Aber man wollte nicht klagen, in den Städten ginge es den Menschen schlechter. Auch die große Sorge um Angehörige bestimmte die Gedanken.