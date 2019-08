Vor 180 Jahren : Limburger in der Sonderrolle – ohne Begeisterung Niederländer

KREIS VIERSEN Als die ehemalige Gemeinde Tegelen – an der Grenze zu Kaldenkirchen gelegen – 2017 ein Jahr lang die 200-jährige Zugehörigkeit zum Königreich der Niederlande feierte, mochte man meinen, es wäre stets der politische Herzenswunsch der Limburger gewesen, zum Herrschaftsgebiet des Hauses Oranien zu gehören.

In der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche war Limburg mit zwei Abgeordneten vertreten, die für ein selbstständiges Limburg in einem künftigen Deutschen Reich votierten. Nach dem Ersten Weltkrieg machte Belgien einen neuen, diesmal diplomatischen Versuch, Limburg zu annektieren. Die Belgier argumentierten, die niederländische Neutralität im Weltkrieg wäre Deutschland zugute gekommen. In den Friedensversammlungen in Paris konnte sich Belgien damit aber nicht durchsetzen. Auch 180 Jahre nach dem Abkommen von London 1839 wird man wohl von einer deutlichen Abflachung der einst markanten Unterschiede zwischen Limburg und den Niederlanden sprechen können, wenngleich es immer noch auf manchen Gebieten limburgische Besonderheiten gibt. Das gilt etwa für die starke Betonung der Mundart, wie man leicht an den Ortseingangsschildern sieht, die die offizielle Ortsbezeichnung neben der mundartlichen aufweisen.