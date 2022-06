Brandursache noch nicht geklärt : Mehrfamilienhaus in Flammen

An der Kerkener Straße in Kempen war ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Dabei wurden mindestens sechs Personen verletzt. Foto: Günter Jungmann

Kempen Eine Polizeistreife wurde auf dem Weg zu einem anderen Einsatz auf den Brand aufmerksam gemacht. Mehrere Menschenleben wurden so gerettet.

Bei einem Wohnungsbrand an der Kerkener Straße in Kempen wurden bei einem Wohnungsbrand mindestens sechs Personen verletzt, vier davon schwer. Bei einer 65-jährigen Hausbewohnerin konnte nach Informationen der Polizei am Mittwochnachmittag Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 23.30 Uhr wurde eine Kempener Polizeistreife, die sich auf dem Weg zu einem Einsatz befand, von Passanten auf den Brand an der Kerkener Straße aufmerksam gemacht. Als das Polizeiteam eintraf, stand das Mehrfamiienhaus bereits in vollem Brand. Ein 62-jähriger Hausbewohner befand sich in diesem Augenblick am Fenster des Dachgeschosses. Durch das Feuer wurde ihm augenscheinlich der Fluchtweg abgeschnitten. Die Polizisten warfen ihm eine Atemmaske zu, kurze Zeit später wurde er von eingetroffenen Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet. Weitere sieben Bewohner des Hauses waren in der Lage, das Haus selbstständig zu verlassen. Die Verletzten wurden zunächst vom Rettungsdienst betreut und dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Das Haus wurde stark beschädigt und kann aktuell nicht betreten werden. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte noch in der Nacht den Brandort und nahm am folgenden Morgen die Ermittlungen auf. Aufgrund der Zerstörung des Hauses kann jedoch noch keine Brandursache genannt werden.

Die 110 Einsatzkräfte der alarmierten Löschzüge aus Kempen, St. Hubert, Schmalbroich und der Löschgruppe Unterweiden sowie das DRK waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 6 Uhr in der Frühe war das Feuer unter Kontrolle.

(ure)