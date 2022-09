Drei Auftritte im Forum St. Hubert : Karten für Kabarett mit Ingrid Kühne erhältlich

Kempen Ende September tritt Ingrid Kühne im Forum St. Hubert auf. Der Titel ihres Programms: „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ Jetzt gibt es Karten.

Im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen hat der Vorverkauf für die Kabarettveranstaltungen „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ mit Ingrid Kühne begonnen. Drei Veranstaltungen sind geplant am Montag, 26., Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. September. Kühne gastiert im Forum St. Hubert, Beginn ist jeweils um 20 Uhr. „Ingrid Kühne gelingt es, die Lacher und vor allem die Sympathien rasend schnell auf ihre Seite zu ziehen. Alltägliche Situationen skizziert sie so, dass man aus dem Lachen einfach nicht mehr rauskommt“, heißt es in der Ankündigung des Kempener Kulturamts: „Auch ruhigere Töne finden ihren Platz - aber nur, um dann noch mal richtig Fahrt aufs Zwerchfell des Publikums aufzunehmen.“