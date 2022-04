Wegen Bauarbeiten : Zwei Straßen in Kempen ab Montag gesperrt

Kempen Die Stadt Kempen weist auf zwei Baumaßnahmen hin, die ab Montag, 11. April, für Verkehrsbehinderungen in der Stadt sorgen.

So wird ab Montag auf der Orsaystraße an der Einmündung in Klosterhof und Patersgasse das Pflaster in Ordnung gebracht, das wird voraussichtlich bis zum 14. April dauern. Danach geht es im Querungsbereich der Burgstraße auf Höhe des Klosterhofs weiter, voraussichtlich vom 19. bis 22. April. In beiden Fällen wird die Fahrbahn komplett gesperrt, Radfahrer und Fußgänger kommen noch durch.