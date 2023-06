Angebot im ÖPNV Neue X-Bus-Linie nimmt Fahrt auf

Mit einer neuen Buslinie sollen Bürgerinnen und Bürger jetzt noch schneller zwischen Kempen, Tönisvorst, Willich und Meerbusch hin- und herfahren können – und auch schneller nach Düsseldorf gelangen, wenn sie zum Beispiel dort arbeiten. Am Sonntag hat die neue Linie X49 ihre Fahrt aufgenommen. In der neuen Schnellbuslinie geht die bislang zwischen Tönisvorst und Haus Meer in Meerbusch nur morgens und nachmittags verkehrende Schnellbuslinie SB82 auf, gleichzeitig ist sie in Richtung Kempen erweitert worden.