Auch In Der Abtei Gibt Es Katzen : Von Geistlichen und ihren Tieren

Kempen MÜLHAUSEN (hd) Auch in Klöstern und Pfarrhäusern ist schon so mancher auf den Hund gekommen - oder auch auf anderes Getier wie Katzen und Kaninchen. Im Buch "Pfarrer, Mönche & das liebe Vieh" enthüllt Autorin Johanna Heckley die ganze Wahrheit. Mehrere Priester und Ordensleute berichten über ihre Erlebnisse mit den tierischen Gefährten. Eine dieser Geschichten spielt in der Mülhausener Abtei Mariendonk.

Bei den Benediktinerinnen haben Katzen Tradition. Als 2010 die letzte Katzes starb, ging es im Gemüsegarten richtig rund: "Da haben sich die Mäuse quasi per Handschlag im Salat verabredet", erinnert sich Schwester Justina, die für den Obst- und Gemüseanbau zuständig ist. Längst sind Frodo und Lucy in das Kloster gezogen und sorgen für Ordnung in den Beeten. Beide Katzen suchen Kontakt zu Menschen, von den Nonnen bekommen die Tiere ausreichend Streicheleinheiten.

Wer wissen möchte, warum die Schildkröte von Bruder Markus in der Abtei St. Martin in Beuron im Kühlschrank überwintert, oder wie es den Kaninchen der Rasse Mecklenburger Schecken im Schafstall der Abtei Münsterschwarzach so ergeht, kann das alles und mehr in dem 64 Seiten dicken Büchlein nachlesen.

(RP)