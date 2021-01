Auftakt im Von-Broichhausen-Stift : Corona-Impfung in Kempen hat begonnen

Kempen Der Corona-Impfstartschuss in Kempen macht die Verantwortlichen zuversichtlich, dass das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 im Laufe des Jahres mehr und mehr eingedämmt werden kann.

(RP) Bewohner, Mitarbeiter und Ehrenamtler des Kempener Von-Broichhausen-Stiftes sind am Donnerstag gegen Corona geimpft worden. Eine mobile Einsatzgruppe unter Leitung des Arztes Dr. Arndt Berson pikste in der Cafeteria der Senioren-Einrichtung über 240-mal binnen weniger Stunden in die linke Schulter. „Es ist alles gut gelaufen. Und wir sind froh, dass diese Hochrisikogruppe nun mehr Sicherheit hat“, sagte Einrichtungsleiter Jürgen Brockmeyer.

Der Impf-Startschuss in Kempen macht die Verantwortlichen zuversichtlich, dass das Ansteckungsrisiko mit COVID-19 im Laufe des neuen Jahres mehr und mehr eingedämmt werden kann. „Unser Team hat hervorragend Hand in Hand gearbeitet. Aber auch die Impfdisziplin der Kempener ist außerordentlich“, sagte Berson. Der Kempener Mediziner hat von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein den Auftrag bekommen, den ersten Impfeinsatz für Kempen zu leiten. Zur Freiwilligen-Mannschaft gehörten Mitarbeiter der Kempener Corona-Station, Ärzte aus niedergelassenen Praxen und aus dem benachbarten Hospital sowie zwei Apothekerinnen.

Auf Initiative des Gesundheitsministeriums NRW und zugeteilt vom Kreisgesundheitsamt Viersen hatten am frühen Morgen des Silvestertages die angefragten Ampullen mit dem Impfstoff den Heyerdrink 21 in Kempen erreicht. Im dortigen Von-Broichhausen-Stift leben knapp 100 Senioren, die zur akut gefährdeten Gruppe gehören und deren Impfung deshalb Priorität hat.

Vom zweiten Kempener Impfzentrum am Silvestertag, dem Lazarus Haus in St. Hubert, berichtete der leitende Impfarzt Dr. Martin Kamp ähnlich Positives wie in Alt-Kempen. Auch in dieser Senioren-Einrichtung haben sich bereitwillig knapp 100 Bewohner, Mitarbeiter und einige systemrelevante Bevölkerungsschichten wie Feuerwehr gegen Corona piksen lassen.