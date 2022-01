Sternsinger in Kempen-Tönisberg : Voller Erfolg für „Segen to go“

Vor der Bäckerei Hoenen in Tönisberg boten die Sternsinger den „Segen to go“ an. Foto: Pfarrgemeinde St. Martinus

Kempen Corona-bedingt haben die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg auch in diesem Jahr auf Hausbesuche verzichtet und stattdessen den „Segen to go“ angeboten.

Sie standen vor den Bäckereien Hoenen in Rheurdt und Tönisberg und vor „Nah & Gut“ Hoyer in Schaephuysen, außerdem konnten Interessierte die Sternsinger auch in Kirchen und Kapellen besuchen. Die Organisatoren hatten sichergehen und die Corona-Schutzmaßnahmen so bestmöglich umsetzen wollen.

Wie die Pfarrgemeinde nun mitteilte, war die Aktion sehr erfolgreich: Das Angebot wurde gern angenommen, bislang kamen rund 10.000 Euro an Spenden zusammen. „Allen, die sich diesmal engagiert haben, in der Vorbereitung, in der Organisation, aber vor allem als Sternsinger und Spender, sagen wir einen herzlichen Dank auch im Namen der Kinder im Kinderdorf Mbgili in Tansania“, teilte die Pfarrgemeinde mit. Das Kinderdorf wird von der Gemeinde unterstützt. Sie hatte darauf hingewiesen, dass das Kinderdorf gerade in der Pandemie-Zeit Unterstützung bei Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen benötige.