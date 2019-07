Kreis Viersen : Volkshochschule vor dem Start ins Herbstsemester

Info

Sprachkurse Zur Semesterbeginn bietet die VHS am Montag, 2. September, 17 bis 19 Uhr, Beratung für die Sprachkurse in der VHS-Zentrale in Viersen, Willy-Brandt-Ring 40, sowie am Mittwoch, 4. September, 17 bis 19 Uhr, in der Burg in Kempen, Thomasstraße 20, an.

EDV-Kurse Um alle Teilnehmer bei der Auswahl eines geeigneten Kurses zu unterstützen, bietet die VHS vom 19. bis 23. August an verschiedenen Standorten im Kreisgebiet eine persönliche EDV Beratung an.

Integrationskurse Die Sprechzeiten sind während des Semesters in der VHS-Zentrale in Viersen, jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr, sowie in der Kempener Burg, jeweils montags von 11 bis 12 Uhr.