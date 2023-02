Bilanz der Volksbank Kempen-Grefrath Noch nie so viele Wertpapiersparer

Die Zahlen sprechen für sich. Das Kreditvolumen der Volksbank stieg um elf Prozent auf einen Rekordstand von 269 Millionen Euro. Kredite in Höhe von 69 Millionen Euro wurden neu vergeben. Auch das Wertpapiergeschäft verzeichnete ein Plus von 2,9 Prozent. „So sind die Anlagen in den Wertpapierfonds und -depots unserer Kundschaft auf 166 Millionen Euro gestiegen“, erklärte Knauf. Nie zuvor habe man eine derart hohe Quote an Wertpapiersparern verzeichnet.