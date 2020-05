Kempen-Grefrath : Volksbank: Corona bis jetzt gemeistert

Kempen/Grefrath Die Krise ist zwar noch nicht vorüber. Der Vorstand der Volksbank Kempen-Grefrath ist jedoch erleichtert über den bisherigen Verlauf. Für manche Kunden, speziell Firmen, wird es Verluste geben, die aber noch nicht zu beziffern sind.

Aktuell beherrschen Schutzmasken und Abtrennungen aus Plastik die Szenerie in der Volksbank-Hauptstelle an der Burgstraße in Kempen. Das dürfte auch noch eine Weile so bleiben, weil die Pandemie, auch wenn viele das offenbar anders sehen, noch nicht vorbei ist. Wirtschaftlich habe die Bank, so die Vorstandsmitglieder Helmut Thönes und Markus Knauf, die Corona-Krise – Stand jetzt – weitgehend gut überstanden. Und das Geldinstitut will das weiterhin schaffen, auch wenn keiner weiß, welche Entwicklung die Pandemie noch nimmt. Keine der Filialen musste geschlossen werden, darüber ist man bei der Volksbank sehr froh. Die Mitarbeiter haben im Laufe der vergangenen beiden Monate jedoch festgestellt, dass deutlich weniger Kunden persönlich in den verschiedenen Geschäftsstellen in Kempen, Grefrath und Oedt erschienen. „Viele haben es vorgezogen, ihre Geschäfte online zu erledigen“, sagt Knauf. Diejenigen, die in die Filialen kamen, wurden bedient wie sonst, nur halt hinter Kunststoffscheiben und wie an der Burgstraße nur an einem geöffneten Schalter. Normalerweise werden die Kunden dort an drei Schaltern bedient.