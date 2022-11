Konzert in der Kempener Propsteikirche Ein besinnlicher Adventsbeginn

Abseits vom Trubel des gut besuchten Kempener Weihnachsmarktes fanden sich am Sonntagabend in der von großen weißen Kerzen in jeder Bankreihe stimmungsvoll erleuchteten Propsteikirche die Menschen ein, die nach einem besinnlichen Adventsbeginn verlangten. Es waren so viele, dass das Mittelschiff ganz gefüllt war.