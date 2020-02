Altweiber-Fastnacht-Alternativ-Konzert : Virtuose Nachtmusik mit viel Humor gewürzt

Bei der Nachtmusik in der Paterskirche spielten Klaus Wallendorf und Andreas Kowalewitz. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Das Duo „Eine klitze-kleine Lachmusik“ spielte das traditionelle „Altweiber-Fastnacht-Alternativ-Konzert“ in Kempen.

Von Heide Oehmen

In der Kempener Nachtmusik-Reihe haben sie das „Altweiber-Fastnacht-Alternativ-Konzert“ übernommen: der inzwischen „in den Unruhestand gewechselte“ Hornist der Berliner Philharmoniker, Klaus Wallendorf, und der Pianist und Dirigent Andreas Kowalewitz, Kapellmeister am Münchner Gärtnerplatztheater. Das Duo nennt sich „Eine klitze-kleine Lachmusik“ und bezeichnet sich als „die personalsparende Luxusfusion der Berliner Philharmoniker mit dem Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz“.

„Wie immer an Altweiber sind wir ausverkauft“, berichtete ein strahlender Peter Landmann. Er verantwortet neben den Klosterkonzerten auch die „Nachtmusiken“, die beliebten Spätveranstaltungen in der unbestuhlten Paterskirche, die mit Prosecco und Brezeln – Wegzehrung beim Warten auf Einlass – beginnen. Durch seine weitreichenden Kontakte gelingt es dem Künstlerischen Leiter immer wieder, bedeutende und außergewöhnliche Künstler nach Kempen zu locken – für die Nachtmusiken häufig auch solche, die bereit sind, ihre Kunst humorvoll auf die Schippe zu nehmen.

Auch dieses Mal hatte Landmann mit seiner Wahl voll ins Schwarze getroffen, denn die beiden locker und doch immer minutiös aufeinander abgestimmt agierenden Künstler strapazierten auf angenehmste Weise die Lachmuskeln des beifallsfreudigen Publikums. Während Kowalewitz am Flügel brillierte und unnachahmlich E- und U-Musik aller Stilistiken blitzschnell miteinander zu verbinden wusste, übernahm Wallendorf souverän die Conférence, wenn er nicht gerade sang oder versiert auf seinem Instrument, dem Horn, spielte. Auch Gesangsduette gab’s: beispielsweise das humorig umgedichtete Rezitativ des Figaro, worauf es gleich weiter zum Papageno ging. Mozart war zunächst erste Wahl – „Mozart zum Kugeln“ – als Gegenentwurf zum Beethoven-Jahr. Mozart weilte 1789 in Berlin; das wurde unterstrichen mit dem „Türkischen Marsch“, der zum Mitklatschen animierte.

An Paul Linckes „Berliner Luft“ hielten sich die launigen Interpreten länger auf. Sie variierten sie mit dem Bolero, dem Rosenkavalier, der Fledermaus, mit Petruschka, den „Heiligen Hallen“ (Zauberflöte), dem Liebestraum von Franz Liszt und sogar dem Radetzkymarsch. Und immer – oh Wunder – war die „Berliner Luft“ am Ende wieder da. Das „Büttenlied“, eine köstliche Persiflage auf Karnevalsschlager, endete stets mit dem Refrain „im Karneval, im Karneval brauchst Du Pappnasen und eine Leber aus Stahl“.