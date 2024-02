Büttenabend des KKV Vinkrath Hippies, Tiefseekreaturen und Krümelmonster feiern an der Dorenburg

Glitzer, Glamour, Karneval: Nach langem Warten war es am vergangenen Samstagabend wieder so weit – der Kinderkarnevalverein Vinkrath (KKV) hatte lokale Karnevalisten zum traditionellen Büttenabend eingeladen. So flüchteten sich Hippies, Tiefseekreaturen und Co. vor Kälte und Nieselregen ins Festzelt am Freibad Dorenburg in Grefrath, mit Aussicht auf Spaß, Spannung und kräftig Helau.