Wirtschaft in Kempen Spatenstich für Firmenneubau „An der Kornmühle“

Durch den Umzug nach St. Hubert fehle diese Ausstellungsfläche ganz. „Das ist ein Rückschritt. Der Bedarf ist bei den Kunden vorhanden, große Musterflächen zu besichtigen“, sagt der Farbexperte. Neben Malerarbeiten bietet Waas auch Badrenovierungen, komplette Altbausanierungen sowie Trockenbauarbeiten an. Auch Kunden mit exklusiven Gestaltungswünschen sollen, so Bauherr Waas, bald bei ihm fündig werden. Aber auch die Fahrradfahrer, die vorbei kämen, seien natürlich Ende des Jahres zur Besichtigung eingeladen. Dafür sei die Lage am Kreisverkehr am Stadteingang ideal.