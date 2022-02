Fahrzeuge stoßen zusammen : Vier Verletzte bei Unfall in Grefrath

Grefrath Bei einem Unfall in Grefrath sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 72-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Auto in Grefrath über die Nordstraße in Richtung „An der Plüschweberei“. An der Kreuzung hielt er zunächst an. Als er dann losfuhr, um die Kreuzung zu überqueren, achtete er nicht auf den Pkw eines 31-jährigen Grefrathers, der aus Richtung Schanzenstraße kam.