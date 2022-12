Stadtwerke Kempen E-Autos an vier neuen Säulen in Kempen gratis laden

2018 wurde die erste Ladesäule am Viehmarkt aufgestellt, weitere acht Säulen kamen im Laufe der Jahre hinzu. „Innerhalb dieser Zeit haben sich nicht nur die Ladevorgänge selbst mehr als verdoppelt, sondern auch die zugelassenen Elektrofahrzeuge im Kreis Viersen und in Kempen haben sich erhöht“, so eine Sprecherin. Zudem seien die Ladesäulen ab September 2021 für alle, ob nun Stadtwerke-Kunden oder nicht, freigegeben worden. Insgesamt bieten die Stadtwerke damit nun 13 Ladesäulen an. Neben den vier neuen Standorten und dem Standort am Viehmarkt gibt es Ladesäulen auch am Autohaus Nagel (Otto-Schott-Straße 7), am Aquasol (Berliner Allee 53), an der Burg (Thomasstraße 27), am Bahnhof (Schorndorfer Straße 17), am TZN (Industriering Ost 66), am Hospital zum Heiligen Geist (Ludwig-Jahn-Straße 25), am Markt in St. Hubert (Markt 5) und bei den Stadtwerken (Heinrich-Horten-Straße 50). Alle Standorte sind über die TankE-App zu finden. Informationen zum Ladevorgang gibt es im Internet unter https://www.stadtwerke-kempen.de/de/Strom/E-Mobilitaet/FAQ/.