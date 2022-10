Buslinie 065 in Kempen : Der Taxibus auf der Linie 065 wird wenig genutzt

Kempen Auf der Buslinie zwischen Kempen, Tönisberg und St. Hubert ergänzt am späteren Abend und samstags ganztägig der Taxibus das Angebot. Wie das funktioniert.

Auf der Buslinie 065 gibt es seit über einem Jahr einige Änderungen, zudem als ergänzendes Angebot den Taxibus. Das ist vielen Bürgern offenbar noch nicht bekannt, weshalb die Stadt Kempen jetzt noch einmal auf die Änderungen auf der Linie 065 aufmerksam macht und auch erklärt, was es mit dem Taxibus auf sich hat. „Über ein ausgebautes Mobilitätsangebot dürfen sich Fahrgäste zwar schon seit Längerem auf der Linie 065 freuen, aber Vielen ist dies bisher noch nicht bewusst“, so Kempens Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka: „Mit dem Fahrplanwechsel im Sommer 2021 wurde das Angebot auf dieser Strecke verbessert.“

Der Kreis und die Stadt Viersen brachten im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Kraftverkehr Schwalmtal (KVS) und der NEW mobil und aktiv einige Neuerungen im Busverkehr auf den Weg, die die Verbindungen im Kreis Viersen deutlich verbessern sollten – etwa auf der Linie 065 zwischen Kempen, St. Hubert und Tönisberg. „Durch die jüngsten Umstellungen der Busverbindungen profitiert Tönisberg erstmalig von einer deutlichen Ausweitung der Bus- beziehungsweise Taxibuslinie 065“, schrieben im Sommer auch die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FDP an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos). Bei einer Netzwerkveranstaltung in Tönisberg sei aber deutlich geworden, dass vielen Menschen die Änderungen noch nicht bekannt seien. Und beim Taxibus gebe es große Vorbehalte: „Viele Menschen denken an ein normales Taxi, das sie bestellen und bezahlen müssen“, so die Fraktionschefs, die Stadt und Kreis aufforderten, darzulegen, wie man für den Taxibus werben und ihn attraktiver machen könnte.