381 Infizierte im Kreis Viersen : Viele neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 30. Oktober, 98 neue Corona-Fälle bekannt geworden.

Aktuell gelten 381 Menschen im Kreisgebiet als infiziert – davon 73 in Willich, 39 in Kempen, 26 in Tönisvorst und 17 in Grefrath. Viele neue Fälle gab es an Schulen und Kitas, in Kempen am Thomaeum und am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (je ein Fall) sowie an der Astrid-Lindgren-Schule (zwei Fälle), in Tönisvorst an der Grundschule Vorst und der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (je ein Fall), in Willich am Kindergarten Lok und an der Grundschule Wekeln (je ein Fall) sowie am St.-Bernhard-Gymnasium (zwei Fälle). Der Inzidenzwert steigt laut RKI von 74,4 auf 83,7.