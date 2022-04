Wie Händler und Kunden in Kempen mit der neuen Regelung umgehen : Viele Kunden tragen weiterhin Maske

Bei „Vergiss-Mich-Nicht“ darf der Kunde wählen. Inhaberin Katariina Örmä selbst zieht die Maske gern auf, wenn der Kunde sich dann sicherer fühlt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Am 3. April ist die allgemeine Maskenpflicht in Ladenlokalen weggefallen, doch viele Menschen tragen weiterhin aus Sicherheitsgründen eine Maske. Wie Händler und Kunden in Kempen mit der neuen Regelung umgehen.