Aschermittwoch : Viele Gläubige verzichten auf Aschenkreuz

Kempen Mit dem Aschermittwoch endet die Karnevalszeit. Doch das bedeute nicht, dass man sich nicht mehr des Lebens freuen dürfe, sagt der Kempener Pfarrer Wolfgang Acht.

Der Aschermittwoch beendet nach kirchlichem Verständnis die Karnevalszeit und markiert den Übergang in die 40-tägige Bußzeit, die auf Ostern hinführt. Sie soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte. Seit vielen Jahrhunderten ist es Tradition, dass die katholischen Gläubigen an diesem Tag im Gottesdienst ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet bekommen. Die Asche wird üblicherweise aus den verbrannten Palmzweigen des letzten Osterfestes gewonnen, gesegnet und mit Weihwasser befeuchtet. Doch auch dieser Ritus hat an Bedeutung verloren. Während man früher an Aschermittwoch vielen Menschen mit dem dunklen Mal auf der Stirn begegnete, ist dies heute deutlich seltener der Fall. „Der Aschermittwoch war früher sehr negativ besetzt“, sagt Pfarrer Wolfgang Acht, Subsidiar der katholischen Propsteipfarrei St. Mariä Geburt in Kempen. Er sei einem „Durchstreichen von Lebensfreude“ gleichgesetzt gewesen, wie er es formuliert. Diese „bedrückende Erinnerung“, Relikt einer „mittelalterlichen Drohbotschaft“, habe in den Köpfen leider vielfach überlebt.