Traditionelles Hoffest zieht Besucher an : Bunter Markt auf Gut Heimendahl

Kempen Hunderte Besucher genossen die entspannte Atmosphäre beim Hoffest. Künstler und Handwerker ließen sich bei der Arbeit gern über die Schulter schauen.

Vor dem Stand von Stefan Reith schauen Besucher bewundernd zu, wie der Korbflechter Weiden in ein Objekt einflechtet. „Das wird eine Rankhilfe. Unten haben wir den Korb, in den eingepflanzt wird. An den Weidenstangen, die oben zusammengefasst werden, können die Rankpflanzen dann nach oben wachsen“, erklärt Reith, der gelernter Korbflechter ist. Ob Einkaufskorb, Tablett, Hundekorb, Gartenobjekt oder Wäschetruhe – alles am Stand des Flechtwerkgestalters, wie der Beruf seit 2007 offiziell heißt, ist Handarbeit.