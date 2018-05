Treffen Kempen Und Orsay: Viel erlebt in Frankreich, Führung durch Paris inklusive

Kempen

KEMPEN (RP) Seit vielen Jahren treffen sich zu Pfingsten Gruppen aus Orsay und Kempen. 16 Kempener waren jetzt in Frankreich. Das Partnerschaftskomitee mit Marc Sauteron an der Spitze, hatte ein tolles Programm vorbereitet. Auf dem Besuch standen ein Besuch in Chartres mit seiner bekannten Kathedrale und dem Zentrum für Glasmalerei. Auch eine Stadtführung durch die grausame Seite von Paris absolvierte die Kempener Delegation. Ein Führer erläuterte die Stätten, an den früher Kriminelle, aber auch "Hexen" hingerichtet wurden. Ein Besuch in Montmartre war deutlich entspannter. Sauteron führte durch das alte Stadtviertel. Wer wollte konnte auch die Kuppel von Sacre Coeur besteigen.