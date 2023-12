Noch mitten im Trubel, der die Albert-Mooren-Halle in Oedt vor Beginn der Aufführung mit Stimmengemurmel füllt, wird die Bühne in ein helles Licht getaucht. Ein Löwe taucht auf, genauer: eine Person in einem Löwenkostüm. Wie ein Cheerleader an einer amerikanischen High-School animiert der Löwe das Publikum zum Klatschen. Und an eine High-School sind die Zuschauer auch Sekunden später: Die Türen der North Shore High-School in Chicago öffnen sich mit einem Song.