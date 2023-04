Vortrag zur Energiewende Wie man aus Abwasser Wärme erzeugen kann

In seinem Vortrag informiert Referent Manfred Lehmann über den aktuellen Stand der Energiewende. Als Abteilungsleiter für die Planung der Stromerzeugung und der Fernwärme ist er bei den Stadtwerken Duisburg dafür verantwortlich, dass eben diese Energiewende gelingt. Aber Lehmann will auch aufzeigen, dass hinsichtlich der Energiewende in Deutschland noch weitreichende und grundlegende Probleme gelöst werden müssen. Der Referent ist überzeugt, dass es nicht ausreiche, möglichst viele Photovoltaik-Anlagen und Windenergieanlagen zu bauen. So stellt er ein besonderes Projekt der Stadtwerke Duisburg vor: die Energiegewinnung aus Abwasser. In Duisburg-Huckingen entsteht einer Kläranlage mit innovativer Kraft-Wärme-Kopplung. 2024 soll die Anlage in Betrieb gehen. „Wir werden eine Wärmepumpe installieren, die die Restwärme des bereits geklärten Abwassers nutzen und unserem Fernwärmenetz zuführen wird“, erklärt Manfred Lehmann.