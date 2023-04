VHS Viersen gibt Einblicke in die Europäische Union Reise nach Brüssel - Europa, das unbekannte Wesen

Die Reihe schließt mit einer zweitägigen Exkursion nach Brüssel ab. Hier besuchen die Teilnehmendendas Europäische Parlament, sprechen mit Lobbyisten über deren Arbeit und lernen bei einem weiterenTreffen die Arbeit der Referenten der EU-Kommission kennen. Die Fahrt nach Brüssel startet am Morgen des Dienstags, 6. Juni, und endet am Mittwochabend, 7. Juni, eweils am Bahnhof Viersen. Exkursionsleiter und Dozent der anderen Veranstaltungen ist Werner Balsen. Der Grefrather ist pensionierter Journalist und hat sich auf Wirtschafts- und Transportthemen der Europäischen Union spezialisiert. Balsen war jahrelang EU-Korrespondent für die Frankfurter Rundschau und die Deusche Verkehrszeitung. Das Entgelt für die Exkursion liegt bei 140 Euro – inklusive Bahnfahrt und Reiseleitung. Für das Hotel in Brüssel fallen weitere Übernachtungskosten von knapp 140 Euro (Doppelzimmer mit Frühstück) an.