Aktion startet am 13. April VfL Tönisberg legt Stickeralbum für kleine und große Sammler auf

Im beschaulichen Tönisberg dürfte in den nächsten Tagen das Sammelfieber ausbrechen. Denn die Jugendabteilung des VfL Tönisberg hat sich entschieden, ein Stickeralbum heraus zu bringen. Der Startschuss auf die Jagd nach den Klebebildchen beginnt am Samstag, 13. April, wenn der Nettomarkt an der Schaephuysener Straße in der Nähe des Tönisberger Sportplatzes seine Pforten öffnet. Das Album ist bei dem kooperierenden Lebensmittelhändler für fünf Euro erhältlich, ein Tütchen mit fünf Stickern kostet einen Euro.