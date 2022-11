Große Freude im ganzen Ort : Geldsegen für Jugend des VfL Tönisberg

Tönisberg Der VfL Tönisberg nahm zum zweiten Mal an der Aktion „Sparda Leuchtfeuer“ teil. Und gewann: Der kleine Verein holte mehr Votings als alle anderen 461 Sportvereine aus NRW. Was jetzt mit dem Geld geplant ist.

Gespannt blickte die Fußball-Jugend des VfL Tönisberg in den vergangene Tagen auf das Abstimmungsergebnis. Schließlich winkte ein satter Geldsegen. Am Dienstag gab es dann Gewissheit. Der Nachwuchs des Dorfvereins erhielt bei der Aktion „Sparda Leuchtfeuer“ der Sparda-Bank die mit Abstand meisten Stimmen und darf sich über eine Finanzspritze von 6000 Euro freuen. Entsprechend ausgelassen war am Dienstagabend die Stimmung bei einer spontanen „Gewinner-Party“ im Vereinsheim an der Schaephuysener Straße.