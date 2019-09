Verwaltungsreform : Grefrather Gemeindeverwaltung sucht neuen Fachbereichsleiter

Hauptsitz der Gemeindeverwaltung ist das Rathaus in Grefrath. Foto: Manfred Baum

Grefrath Der personelle Umbau im Rathaus geht weiter. Amtsleiter alter Prägung wird es künftig nicht mehr geben. Mehrere Ämter werden in Fachbereichen gebündelt.

Gesucht wird eine „freundliche und aufgeschlossene Führungskraft“, heißt es in der Stellenausschreibung für einen Leiter oder eine Leiterin für den Fachbereich 2 der Gemeindeverwaltung Grefrath. Der Aufgabenschwerpunkt ist Ordnung und Soziales.

„Das ist auch das System, das uns in der Organisationsuntersuchung der Firma „Allevo Kommunalberatung empfohlen wurde“, sagt Bürgermeister Manfred Lommetz. Viele andere Kommunen arbeiten bereits so. Die Stellen der Fachbereichsleiter ermöglichen eine bessere Bezahlung, und die Gemeindeverwaltung hofft, so höher qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Je nach Qualifikation werden Fachbereichsleiter nach den Gehaltsstufen A 13 oder A 14 bezahlt.