Diskussion in Kempen : Verwaltung muss bei Ferienspaß nachbessern

Den Ferienspaß in der bisherigen Form soll es nicht mehr geben. Nun muss ein neues Konzept her (Archivbild). Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Stadt will das Konzept für den beliebten Ferienspaß überarbeiten. Im Vorfeld hatte der Entwurf schon für Wirbel gesorgt, jetzt muss das Konzept überarbeitet werden. Dabei sollen alle beteiligt werden, die durch die Änderung betroffen sind.

Die Stadtverwaltung muss ihr Konzept für eine neue Form der Ferienbetreuung in Kempen gründlich überarbeiten. Das ist das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Schon für den Entwurf hatte die Stadt viel Kritik einstecken müssen, in der Ausschusssitzung stellten Vertreter der Elternschaft ebenso wie Ausschussmitglieder noch einmal dar, warum sie mit dem Konzept so nicht einverstanden sind.

Nach der Planung der Stadt soll es den Ferienspaß in der bekannten Form nicht mehr geben, jedenfalls nicht auf dem Gelände an der Berliner Allee. Die Verwaltung hatte unter anderem ins Feld geführt, dass die Kinder dort der Witterung ausgesetzt seien, man mit Stürmen und starker Hitze rechne – weshalb sie vorschlug, den Ferienspaß stattdessen in den in den Sommerferien ohnehin geschlossenen Schulen anzubieten. Allein das sorgte für Kopfschütteln im Ausschuss. Lutz Strothmann (SPD) erklärte, der Spielwert von Schulhöfen sei geringer als der des bisherigen Geländes, und überhaupt: „Was sollen das für Ferien sein für die Kinder, wenn sie die Ferien auch noch in der Schule verbringen?“ Arbi Davood Megerdich (Freie Wähler) stellte fest: „Dem ,Ferienspaß’ fehlt der ,Spaß’.“

Auch an vielen anderen Stellen muss nun über das Konzept diskutiert werden. Im Entwurf hatte die Verwaltung statt bislang sechs nun drei Wochen in den Sommerferien sowie jeweils eine Woche in den Oster- und den Herbstferien vorgesehen, den Schwerpunkt auf eine Betreuungszeit bis 14 Uhr gelegt und eine darüber hinausgehende Betreuung als Randzeit vorgeschlagen. Zur Betreuung der Kinder vom Vorschulalter bis zwölf Jahre sollen Mitarbeiter des Offenen Ganztags (OGS) eingesetzt werden, Angebote soll es in Kempen, St. Hubert und Tönisberg geben.

Wie eine Abstimmung von OGS und Ferienspaß künftig vonstatten gehen soll, ob die für die Ferienbetreuung gewählten Schulen überhaupt in den Ferien genutzt werden können oder dann renoviert werden – diese und viele weitere Fragen müssen noch beantwortet werden.