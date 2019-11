Grefrath : Versuchte Tötung: Beschuldigter schweigt sich aus

Grefrath Keine neuen Erkenntnisse gibt es in dem Fall des versuchten Tötungsdelikts, das einem 54-jährigen Grefrather vorgeworfen wird. Wie am Samstag berichtet, wurden Einsatzkräfte am Donnerstag zu einem Mehrfamilienhaus am Schwarzdrosselweg in Grefrath gerufen.

Dort in einer Wohnung hatten Angehörige die Bewohnerin verletzt aufgefunden und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Frau wurde mit einem Messer verletzt, schwebte aber kurze Zeit später nicht mehr in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige habe, so die Staatsanwaltschaft, bisher keinerlei Angaben zur Sache gemacht.

(hd)