Änderungen der Corona-Schutzverordnung : Im Schwimmbad und beim Sport gilt ab Dienstag 2G-Plus

Kreis Viersen Mit der Änderung der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen werden ab Dienstag, 28. Dezember, die Kontaktbeschränkungen auf immunisierte Personen ausgeweitet. Damit soll eine weitere Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus verhindert werden.

So wies der Kreis Viersen am Montag darauf hin, dass private Treffen im Innen- wie Außenbereich nur noch mit maximal zehn Personen zulässig sind, sofern alle Personen geimpft oder genesen sind, Kinder bis einschließlich 13 Jahre sind davon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person dabei ist, gelten die strengere Bestimmungen fort, neben dem eigenen Hausstand dürfen nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen.

Wegen der deutlich höheren Aggressivität der Omikron-Variante gibt es weniger Ausnahmen von der Maskenpflicht. Weil beim Sport in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellness-Angeboten keine Masken getragen werden können, müssen dort nun immunisierte Personen zusätzlich einen aktuellen, negativen Nachweis eines Corona-Schnelltests vorlegen. Er darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wie die NEW, die unter anderem das Schwimmbad „H2Oh!“ in Tönisvorst betreibt, mitteilte, müssen Schüler ebenfalls einen Test nachweisen, sie brauchen aber keinen Impfnachweis. Der Personalausweis ist mitzunehmen: Das Schwimmbad Aquasol in Kempen weist darauf hin, dass der 2G-Nachweis nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis erbracht werden kann.