Versammlung : Sammler schaffen mit 64.000 Euro ein tolles Ergebnis

Kempen Der St.-Martin-Verein zog im Kolpinghaus eine positive Bilanz der beiden Martinszüge in Kempen.

Erfreuliches hatte auch Kassenwart Heinz Wiedefeld zu berichten. Denn die Spendenbereitschaft der Kempener Bevölkerung ist nach wie vor groß. Rund 64.000 Euro bedeuteten bei der Haussammlung der gut 130 Sammler und Sammlerinnen sogar eine Steigerung von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Vielen Dank an die fleißigen Sammler“, so Wiedefeld, der darüber hinaus sonstige Spenden über 4000 Euro verzeichnete. Der besondere Dank der Versammlung richtete sich aber an jene, ohne deren Unterstützung eine Durchführung nicht möglich wäre. Hamm hob diesbezüglich seine Wertschätzung gegenüber Technischem Hilfswerk (THW), Deutschem Roten Kreuz (DRK), Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Baubetriebshof und die Firma Schönmackers Umweltdienste hervor. Gut kam auch an, dass Stadtsprecher Christoph Dellmans dafür gesorgt hatte, dass den vielen freiwilligen Helfern beim Bloe-se-Packen der große Sitzungssaal des Rathauses zum späteren gemütlichen Beisammensein zur Verfügung stand.