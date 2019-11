Kempen : Oedter Straße: Zählung bestätigt hohen Lkw-Verkehr

Kempen Der Anteil an Lastwagen am Gesamtverkehr ist auf der Oedter Straße im Vergleich zu anderen Straßen in Kempen relativ hoch. Das ist das Resultat einer Verkehrszählung der Stadt.

Immer wieder haben Anwohner der Oedter Straße und der Birkenallee in Kempen den zunehmenden Verkehr auf ihren Straßen bemängelt, Anwohner des parallel zur Oedter Straße verlaufenden Fichtenweges haben besonders auf den Lkw-Verkehr aufmerksam gemacht, der sie belastet. In der Tat nutzen viele Lastwagen die Oedter Straße. Das ergab jetzt eine 14-tägige Verkehrszählung an der Kreisstraße. Wie Planungsamtsleiter Heinz-Peter Cox im Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Kempener Stadtrates berichtete, hat die Zählung die Angaben der betroffenen Anwohner bestätigt. Gezählt wurden die Fahrzeuge im Abschnitt zwischen Kempener Außenring und Kreisverkehr An Peschbenden/Birkenallee. In Spitzenzeiten seien mehr als 500 Lastwagen registriert worden. Der Lkw-Anteil läge auf diesem Straßenabschnitt bei zehn Prozent, auf anderen Straße im Schnitt bei sieben Prozent, auf dem Außenring bei vier Prozent. Zu den Ursachen für das hohe Lkw-Aufkommen konnte Cox nichts sagen. Insgesamt, so der Planungsamtsleiter weiter, liege das Verkehrsaufkommen auf der Oedter Straße aber deutlich geringer als angenommen.

Die Verkehrszählung dient als Grundlage für Planungen, mit denen die Lärmbelastung auf dem Straßenzug verringert werden kann. Im Gespräch ist sowohl die Einführung von Tempo 30 als auch ein Durchfahrtsverbot für Lkw.